За сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Москве у 17 детей

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30 марта 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В Москве за сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 17 детей. Московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает данные о зараженных новым вирусом.

Главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказывал, ранее, что зараженные коронавирусом дети чувствуют себя хорошо. Коронавирус в Москве диагностирован более чем у 1,2 тысячи человек. Все пациенты и контактировавшие с ними граждане находятся под наблюдением медиков, - передает RT.

В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина. Ее тест на коронавирус оказался положительным.

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал перечень четких рекомендаций родителям на период эпидемии коронавируса.

Карта распространения коронавируса в разных странах мира.