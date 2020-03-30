С 30 марта в Москве начался карантин. Число заболевших коронавирусом в России выросло до 1836, за сутки выявлено 302 новых случая в 35 регионах. Правительство установило штрафы за нарушение карантина: от 1 тыс. рублей до 1 млн. рублей. Во всем мире усиливаются карантинные меры. Власти и врачи умоляют народ не выходить просто так из дома.

Действительно, впервые человечество может помочь всему миру лежанием дома на диване и просмотром фильмов и сериалов. «Аргументы недели» подготовили список идей: чем заняться дома во время карантина?

1. Что как не сериалы могут погрузить нас в совершенно другой мир. Каждый может найти себе сериал по интересам. Специально на время сложной эпидемиологической ситуации в мире огромное количество ресурсов сделали свой контент абсолютно бесплатным. К тому же это отличная возможность пересмотреть старый, добрый сериал или фильм.

2.Доучи наконец английский! В обычной жизни мы крайне редко используем иностранную речь, а времени сесть за задания у нас совсем не бывает. Можно вообще совмещать приятное с полезным – смотреть любимый сериал на английском или на другом языке, который изучаете. На различных площадках, например, YouTube и Instagram располагаются блоги по изучению языков. Весело, запоминается и полезно.

3.Давно ты читал настоящую книгу? Отрой на полках те книги, которые были когда-то куплены, но все еще не прочитаны! Настало время для них!

4. Сейчас есть возможность путешествовать лишь по своей квартире, но это означает, что наконец, можно подробно распланировать путешествие. Будем мыслить позитивно и надеяться, что мир быстро справится с пандемией 21-ого века, и мы в довольно скором времени сможем вновь покорять новые места. Почитайте блоги о путешествиях, посмотрите влоги, пересмотрите передачи про путешествия, и выберите для себя то самое.

5.Быть дома приятней в чистоте, согласитесь! Устройте генеральную уборку – сделайте влажную уборку, разберите кучу вещей, которые не носите и откладываете какой год, да в конце концов помойте кота!

6.Пребывание дома – реальная возможность заняться своим режимом, начните раньше ложиться и раньше вставать, каждое утро пить по стакану воды натощак, делать зарядку, а завтракать полезной для желудка кашей! Сейчас особо важно, чтобы ваш организм работал правильно, чтобы у него были силы на случай, если вирус настигнет и Вас.