Латвия: введение полного карантина не подходит для страны

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30 марта 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис, фото соцсети

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Латвии Уга Думпис заявил латвийским СМИ, что введение полного карантина и абсолютной изоляции сегодня не будет правильным решением. Почему?

По мнению врача, полная изоляция по домам может привести к тяжелым психоэмоциональным последствиям и обострению других болезней, поэтому следует вводить такие ограничения, с которыми люди могут уживаться как можно дольше. Если в один день все остановить, то вирус в Латвии не пропадет.

Как обстоит дело на сегодня с коронавирусом в Латвии?

По мнению главного инфекциониста Латвии, число непрослеживаемых случаев инфицирования в стране все еще сравнительно невелико. За прошедшие недели данные о заболевших каждый день были одинаковыми, поэтому можно сказать, что распространение коронавируса в определенной мере является контролируемым.

«Если оно было неконтролируемым, то например, неделю спустя, каждый день было бы в 2-2,5 раза больше случаев. Поэтому сейчас все выглядит так, что введенные нами мероприятия хотя бы сдерживают распространение вируса в Латвии».

Какие меры по борьбе с коронавирусом предпримет Латвия?

«Далее, будем анализировать и делать то, что мы хорошо пока делаем. Диагностируем болезни, исследуем эпидемиологические случаи, и тогда смотрим и думаем, какие мероприятия внедрять, а какие отменять».