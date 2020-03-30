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Военный эксперт рассказал о новых танках Т-90М, которые войска РФ получат в этом году

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Военный эксперт рассказал о новых танках Т-90М, которые войска РФ получат в этом году
танк Т-90М, mil.ru
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в понедельник рассказал о модернизированных танках Т-90М "Прорыв-3", которые скоро получат войска РФ.
 
Военный эксперт в беседе с Радио Sputnik отметил, что Т-90 является "признанной машиной". Кроме того, по словам Андрея Кошкина, это "экспортный вариант", который с удовольствием готовы приобретать другие страны. Специалист, однако, уточнил, что лучшие образцы должны находиться в российских вооруженных силах.
 
Эксперт заметил, что танк Т-90М по тактико-техническим характеристикам превосходит своих предшественников, вследствие чего у вооруженных сил РФ после его получения появятся новые возможности.
ЕТ
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