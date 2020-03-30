К борьбе с коронавирусом подключили роботов

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мобильный робот, фото соцсети

Во время пандемии в некоторых странах мира на борьбу с COVID-19 призван искусственный интеллект. Так, в Китае роботы берут анализы, проводят дезинфекцию, выявляют людей с температурой, доставляют по домам продукты и лекарства.

Самыми востребованными в период всемирной эпидемии оказались роботы, способные помогать врачам и выполнять некоторые несложные задачи. В одной из больниц Гуанчжоу роботы доставляют больным лекарства и еду, собирают постельное белье и мусор.

В Бангкоке специалисты создали роботов, которые с помощью технологии 5G обеспечивают видеосвязь высокого разрешения между пациентом и врачом. Это помогает свести к минимуму контакты здоровых людей с инфицированными. Разработчики утверждают, что роботов можно быстро научить измерять артериальное давление и делать ЭКГ.

Передовым технологическим решением китайцев явились QR-коды, которые ввели месседжер WeChat и интернет-ритейлер Alibaba Group. Программы отслеживают перемещение носителя смартфона в метро, автобусе или такси и информируют о контактах с пассажиром, при появлении данных о новом заболевшем. Благодаря их внедрению, темп заражения опасной инфекцией в Китае удалось приостановить.

Не осталась в стороне от роботизации и наша страна. Российская компания по проектированию умных машин анонсировала ботов для проведения экспресс-опроса населения о первых симптомах вируса, а также взятия биоматериала, измерения уровня сахара и объема легких.

«Ситуация с вирусом даст толчок к созданию новых устройств, но и сейчас медицинские лаборатории снабжены по последнему слову техники. Трудности робототехников заключаются в том, что технологии убежали далеко вперед от современного бизнеса. Мы можем делать все, но многое уже производят в Китае» - отметил Андрей Долгирев, заместитель директора Центра "Фаблаб" в Санкт-Петербургском политехническом университете.

В институтах автоматизации и робототехники по всему миру активно обсуждают возможности ускорения развития сектора цифровой медицины. На международной выставке потребительской электроники CES-2020 в Лас-Вегасе эксперты индустрии были единодушны: роботы уже в скором будущем заменят людей там, где работать опасно, грязно или скучно.