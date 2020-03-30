Минобороны экстренно строит медцентры

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30 марта 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

строительство медцентра Минобороны на фото пресс-службы ведомства

Военные в экстренном порядке строят медцентры. Российское минобороны сообщило о наращивании темпов строительства полутора десятков многофункциональных лечебниц. Причины не поясняются, но судя по контексту, это связано с коронавирусом.

Первый медцентр обещается сдать в эксплуатацию уже через три недели. 20 апреля многофункциональный центр появится в Нижнем Новгороде.

«Также, в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ: «За истекшие сутки численность рабочих задействованных на площадках строительства 16-ти многофункциональных медицинских центров, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны увеличена на 1 тыс., и на сегодняшний день составила более 4,5 тыс. человек».

Военные перевели строительство объектов в круглосуточный режим. Там работают в три смены. Это позволило выйти на ускоренные темпы возведения зданий. На этом минобороны сделало особый акцент: «Строительство всех 16-ти медицинских центров ведется с опережением графика».

О причинах ускорения темпов строительства военные рассказывают крайне расплывчатыми формулировками: «Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации».

В контексте общемировой повестки, ускорение строительства военных медцентров может быть связано с пандемией коронавируса.