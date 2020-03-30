Главврач НИИ Склифосовского оценил соблюдение москвичами режима самоизоляции

Аргументы Недели → Общество 13+

30 марта 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Оставаясь дома, вы спасаете жизни. Фото: Pixabay.com

Люди не совсем понимают, с чем они могут столкнуться, нарушая предписанный режим самоизоляции и выходя в эти дни на улицу, считает главврач НИИ Склифосовского Сергей Петриков.

В НИИ Склифосовского, по данным на 29 марта, находится 108 пациентов, у 51 из них подтверждена коронавирусная инфекция. Шестеро больных COVID-19 находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Главврач медучреждения Сергей Петриков считает, что горожане слишком беспечны и склонны недооценивать опасность – до тех пор, пока не столкнутся с ней лично.

«Для того, чтобы люди сидели дома, им необходимо хоть раз задуматься о смерти. Они должны понять, готовы ли они с ней встретиться в ближайшее время или нет. Если не готовы, то лучше бы сидели дома и не попадали в больницы», - заявил Сергей Петриков, подчеркнув, что соблюдение карантинных мер и режима самоизоляции жизненно необходимо, чтобы прервать цепочку распространения коронавируса.

Действительно, в последнее время в онлайн-пространстве частенько всплывают мнения различных «экспертов» о том, что COVID-19 якобы не опасней гриппа и что опасность якобы сильно преувеличивается средствами массовой информации, а принимаемые властями меры по ограничению распространения эпидемии являются драконовскими и нарушают права и свободы граждан. Таким гражданам хочется сказать: прав или жив – выбор за вами. Но лучше – берегите себя и своих близких, оставайтесь дома!