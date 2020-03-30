На Кубани новых случаев заражением коронавирусом не зарегистрировано

8954 лабораторных исследований на COVID-19 проведено на сегодняшний день на Кубани, 17 из них положительные.
Два человека выздоровели и были выписаны домой, 14 пациентов остаются на лечении в крае, одна женщина, находившаяся на Кубани проездом – в Москве.
2892 жителя Кубани находятся на домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник.
– Всего на сегодняшний день в медицинские организации обратилось 404 человека с подозрением на COVID-19, в том числе 75 детей. Из них продолжают стационарное лечение 173 человека, включая 50 детей, – сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В обсерваторах размещены 42 человека – три в Краснодаре и 39 в Сочи. Состояние у всех удовлетворительное.