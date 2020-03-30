Немецкие ученые рассказали, как избежать заражения коронавирусной инфекцией

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30 марта 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

клиника Германии

В СМИ Германии опубликованы рекомендации виднейших немецких вирусологов и эпидемиологов, среди которых директор отделения вирусологии берлинской больницы «Charitè», директор эпидемиологического института имени Роберта Коха и профессоры отделений вирусологии германских университетов. Их рекомендациям следуют правительство ФРГ и большинство дееспособных граждан страны.

В опубликованных материалах особое внимание уделяется мерам по ограничению социальных контактов. Рекомендуется соблюдение дистанции на расстоянии не менее 1,5 метров от каждого человека. Посещение престарелых и людей с опасными хроническими заболеваниями строго противопоказано. Немецкие эксперты предупреждают о том, что многие носители коронавируса не имеют симптомов заболевания.

Маски не противопоказаны, но, по мнению немецких специалистов, их использование может создать иллюзию безопасности и увести от главной цели – максимального ограничения социальных контактов, соблюдения дистанции не меньше 1,5 метров, мытья рук.

Рекомендовано регулярное мытье рук не менее 20 секунд. Оптимальна дезинфекция рук после мытья средствами сертифицированной антивирусной защиты. По утверждению экспертов, использования спирта и антибактериальных салфеток недостаточно, потому что вирусы окружены жировой оболочкой, через которую можно пройти лишь правильным химическим составом.

Эксперты уверены, что к победе над распространением коронавирусной инфекции может привести лишь общественная дисциплина и следование рекомендациям специалистов.