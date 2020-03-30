Полицейские патрули просят жителей Подмосковья не выходить на улицы

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30 марта 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Oka.fm

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В подмосковных городах патрульные полицейские машины через громкоговорители оповещают жителей о необходимости оставаться дома в связи с угрозой распространения коронавируса.

Стражи порядка напоминают гражданам, что в Московской области действует режим обязательной самоизоляции. Из некоторых громкоговорителей раздается даже информация о запрете покидать свои жилища с 20 часов вечера до 8 утра в связи с комендантским часом, хотя официального заявления от властей о его введении не было (по крайней мере, пока что).

Находясь в режиме самоизоляции, можно выходить из дома за продуктами, в аптеку, выбросить мусор, выгулять собаку не далее 100 метров от дома, ездить на работу, обращаться за врачебной помощью в случае угрозы жизни.