Самая богатая женщина России - дочь экс-президента Анголы сменила фамилию. Как теперь будет именоваться «ангольская принцесса»?

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30 марта 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

Дочка экс-президента Анголы, а ныне самая богатая женщина России Изабель Душ Сантуш сменила фамилию. Теперь ее следует называть Изабель Досовна Кукаева. Фамилию Кукаева Изабель взяла от своей матери, уроженки Пензы Татьяны Кукановой.

Об этом говорится в расследовании португальской газеты O Journal Economico. По данным источников издания, обновленные данные были указаны в реестре компаний эмирата Шарджа, где Душ Сантуш владеет долей в компании. Компания активно работала на рынке купли-продажи нефтепродуктов и продуктов питания в России, Азербайджане и Иране.

Сама Душ Сантуш назвала расследование фальшивым. В российских официальных источниках информацию о смене фамилии ангольской «принцессы» пока подтвердить не удалось.