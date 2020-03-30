ВВП России по итогам года может упасть на 7 %

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30 марта 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует вхождение России в рецессию и снижает прогноз по ВВП на 2020 год до -0,8% с 1,8%.

Независимые экономисты считают, что падение цен на нефть и неопределенность в связи с пандемией коронавируса могут ускорить падение российской экономики.

«Несмотря на то, что мы ожидаем рецессии экономики России в 2020-м в размере 0,8% под влиянием сжатия внешнего спроса и падения инвестиций, экономический рост, вероятнее всего, восстановится до уровня 3,8% в 2021 году, что отражает наши текущие допущения относительно значительного восстановления темпов роста мировой экономики и роста цен на нефть», - отмечается в материале агентства. Аналитики S&P предполагают, что дефицит федерального бюджета составит 2,8% ВВП в 2020 году и 0,4% в 2021 году.

Некоторые российские эксперты считают, что оценки S&P могут оказаться чересчур оптимистичными, и сокращение экономики в этом году составит не менее 2–3%.

В отличие от независимых экономистов российским чиновникам перспективы российской экономики представляются более позитивными. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что пока не видит вероятности рецессии в стране. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что рост ВВП России в январе-феврале составил 2,3%. По его мнению, развитие экономики страны происходит в рамках запланированных трендов. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что российской экономике рецессия не грозит. Напомним, что действующий прогноз Минэкономразвития предполагает рост отечественной экономики на 1,9% по итогам года.