Сменяемость власти и ограничение президента по возрасту. Что на самом деле думают об этом россияне?

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30 марта 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

62% россиян хотят введения предельного возраста для президента, следует из опроса «Левада-центра». 35% из них не хочет, чтобы лидером страны был пенсионер, еще 23% считают, что он должен быть не старше 70.

Владимиру Путину по истечению четвертого срока в 2024 году будет почти 72 года. За введение предельного возраста активнее выступают молодые люди 18−24 лет (71% опрошенных), а меньше всего перемен хотят респонденты старше 55 лет. Вне зависимости от возраста, достатка и места проживания, относительное большинство выступает за сменяемость власти в стране: они уверены, что сейчас она уже важнее, чем политическая стабильность, пишут «Открытые медиа».

Так считают 50% респондентов, а стабильность предпочитают 37%. «Результаты опроса показывают накопление негатива и рост недовольства действующей властью», – говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков. Рост недовольства есть и в сельской местности - так 67% жителей сел выступают за возрастные ограничения для главы государства. Эта цифра даже выше, чем у москвичей, среди которых таких набралось 65%.

«Эти показатели говорят что ситуация сейчас неустойчива, баланс колеблется и возможны изменения. Особенно если кризис будет затягиваться и экономика окажется не просто в рецессии, а в падении, что очень вероятно», — резюмирует Гудков.