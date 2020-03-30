У вице-президента МТС два положительных анализа на коронавирус. Ждут третий для уточнения диагноза

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30 марта 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус косит олигархов и российскую бизнес-элиту. Топ-менеджеры, привыкшие отдыхать за границей в истерике - сдают анализы и избегают общения с приятелями, с которыми раньше любили развлекаться на шумных вечеринках.

Вот и у вице-президента МТС Игоря Егорова подозревают коронавирус. Десятого марта он вернулся из Швейцарии и отправился на карантин. Сдал два анализа, один оказался положительным. Сейчас ждут результатов третьего — для уточнения диагноза.

Вице-президент по региональному развитию МТС сидит дома, пока без характерных симптомов, сообщает канал "Mash".