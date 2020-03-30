В Минздраве рассказали, кто находится в группе риска по коронавирусу

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30 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: РИА Новости

Pixabay

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал РИА Новости, что в группе риска находятся не только пожилые люди.

Как стало известно, вирусус также наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы. Несмотря на то, что изначально коронавирус поражал в основном пожилых людей, сейчас есть пациенты в тяжелом состоянии, не достигшие даже сорока лет, отметил Мурашко.

Министр подчеркунул, что употребление больными алкоголя значительно усложняло оказание им помощи. "То есть алкоголь в этой ситуации однозначно не рекомендуется. Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах. То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд", — подчеркнул министр.

Сегодня число заболевших коронавирусом в мире достигло 724 300 человек. Погибли – 34 000. Выздоровели – 151 766.