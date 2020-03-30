Мэр Тамбова получила премию за нарушение режима самоизоляции

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30 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Тамбова Наталья Макаревич в разгар мероприятий по коронавирусу отправилась на отдых во Вьетнам. Депутаты городской думы за это выписали ей премию в размере 400 тысяч рублей.



В условиях режима самоизоляции поездки в зарубежные страны общество расценивает как преступление. Если простые граждане не всегда понимают угрожающей опасности, то чиновник такого уровня должен быть примером ответственности. Мэр города - очень ответственная должность, которая предполагает заботу не только о себе, своей семье, но и горожанах.



В Тамбове зарегистрировано несколько случаев заражения опасным вирусом. Если город работает без ситименеджера в штатном режиме, то может Наталье Макаревич вообще не стоит возвращаться в Россию?



Также на отдых улетели несколько других российских чиновников. В Таиланде побывал главврач Калужской клинической больницы, который сейчас находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус. Аналогичная история произошла с главным детским врачом Башкирии. Вызывающий поступок совершила главный инфекционный врач Ставропольского края Галина Санникова. Она вернулась из Испании и заразила тысячу человек. Теперь они все находятся в областной инфекционной больнице. Ей теперь грозит уголовное преследование.



