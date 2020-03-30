В Челябинске могут запретить ремонты в квартирах во время карантина

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30 марта 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинской области на время карантина могут запретить ремонтно-строительные работы в многоквартирных домах. С такой инициативой выступил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко.

Как сообщает агентство Полит74, инициатива передана в Законодательное собрания области. Оно связано с тем, что политик получил множество жалоб от жителей домов, которые страдают от шума. «Люди жалуются на невыносимый шум, прежде всего, строительных работ. Обращения от жителей не единичные, их – десятки, - отметил парламентарий. - Ситуация с распространением коронавируса осложняется, сколько времени продлится карантин никто не знает. Чрезвычайная обстановка требует принятия чрезвычайных мер. Думаю, что какое-то время без электродрелей и перфораторов прожить можно».

Депутат Госдумы обратился в Законодательное собрание с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в региональный закон «О соблюдении общественного порядка на территории Челябинской области». Предлагается на период действия режима повышенной готовности в регионе запретить проведение ремонтно-строительных работ в квартирах многоквартирных домов. Особые режимы тишины с длительными периодами также могут быть введены и на уровне федерального законодательства с последующими поправками в КоАП и Жилищный кодекс РФ.

«Сегодня обращаться к участковому бесполезно. Ведь формально - сосед прав. Так называемый «период тишины» законом определен с 22:00 до 06:00», - заявил Анатолий Литовченко.