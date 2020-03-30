У 12 южноуральцев не подтвердился коронавирус

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30 марта 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото министерства здравоохранения Челябинской области

Всего на территории Челябинской области 14 больных коронавирусом. Все они находятся в инфекционных отделениях больниц и получают необходимое лечение.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, у 12 южноуральцев не подтвердился условно положительный анализ на коронавирус. Напомним, для подтверждения анализы отправляют в новосибирскую лабораторию «Вектор». Серди заболевших коронавирусом — жители Челябинска (10 человек), Магнитогорска (1), Миасса (1), Златоуста (1), Кизильского района (1). Сегодня, 30 марта, выявлено условно положительные анализы еще у двоих человек.

Сообщается, что сегодня из Еманжелинска поступит 100 000 медицинских масок, до 3 апреля в Челябинскую область поступит еще 1,5 миллиона масок.