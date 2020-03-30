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«Это угроза человеческой цивилизации», сказал Медведев в видеообращении и призвал россиян не паниковать

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

«Это угроза человеческой цивилизации», сказал Медведев в видеообращении и призвал россиян не паниковать
Фото: cоцсети

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев записал видеообращение в котором заявил, что не исключает принятия более жестких мер, если ситуация с коронавирусом в России будет развиваться по негативному сценарию.

«Сейчас многим может показаться, что происходящее - это какая-то игра, кино наподобие голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас и для всей человеческой цивилизации», - сказал он.

Вместе с тем, Дмитрий Анатольевич призвал россиян не паниковать и заверил, что власть принимает все необходимые меры.

 
 
 
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Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev)29 Мар 2020 в 1:56 PDT

БИ

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