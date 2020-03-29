В Самарской области прошли военные учения на случай угрозы распространения вирусных инфекций

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29 марта 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минобороны РФ

Представители Центрального военного округа (ЦВО) сообщили об учениях на случай угрозы распространения вирусных инфекций, проведенных в Самарской области. В трехдневных учениях были задействованы военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ), инженерных войск, подразделений материально-технического обеспечения и военной полиции.

В тренировках принимали участие более 600 человек, были задействованы свыше 150 единиц специальной военной техники.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что специальные учения на случай угрозы вирусных инфекций пройдут в Западном и Центральном военном округах на полигонах "Кирилловский" (Ленинградская область), "Погоново" (Воронежская область), "Мулино" (Нижегородская область), "Свердловский" (Екатеринбург), "Рощинский" (Самарская область), "Чебаркульский" (Челябинская область) и "Юргинский" (Кемеровская область).

Власти Самарской области сообщают о 14 заболевших новым коронавирусом. Последний официальный случай заболевания в Самаре выявлен у ребёнка.

Состояние девочки, возраст которой в оперативном штабе не уточняют, оценивается врачами как удовлетворительное. По неофициальным данным, ребёнку два года.