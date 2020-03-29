Ученые предупреждали о риске возникновения коронавируса, но их никто не слушал

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29 марта 2020, 21:32 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

фото: соцсети

Группа китайских вирусологов во главе с Ши Чжэн-Ли и Цуй Цзе, занимавшаяся исследованием подковообразных летучих мышей, еще в 2017 году сообщила, что изучая одну из их популяций, нашла в пещере в Юннани все мутации, необходимые для возникновения человеческой эпидемии. В декабре 2019 года та же Ши Чжэн-Ли поставила в Ухане первый диагноз новой инфекции.

Пещера, в которой в ходе исследования были обнаружены элементы атипичной пневмонии, находится всего в километре от ближайшей деревни, и, как отмечали вирусологи, генетическое смешивание среди изученных ими вирусных штаммов происходило довольно быстро.

«Наша работа предупреждает о потенциальном риске нового возникновения SARS-CoV из вирусов, циркулирующих в настоящий момент в популяциях летучих мышей» - заявляли ученые в 2017 году.

В то же самое время эпидемиолог Майкл Остерхолм в своей книге DeadliestEnemy: OurWarAgainstKillerGerms также предупреждал, что два предыдущих вида коронавируса, SARS (10% смертности) и MERS (30% смертности), перескочившие на человека с животных - это только начало большого пути.