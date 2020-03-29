Город без людей: как живёт Париж в период карантина

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29 марта 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая Газета

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С 17 марта Франция находится на карантине. Обозреватель "Новой газеты" Юрий Сафронов прогулялся по Парижу, чтобы узнать, как живёт город в период пандемии.

Штраф за нарушение самоизоляции во Франции составляет 200 евро, поэтому даже в самый разгар дня улицы французской столицы совершенно пустые. Для того, чтобы выйти из дома, надо распечатать или написать от руки специальную бумагу, где указана причина нарушения самоизоляции. Однако правила как обычно соблюдают не все. "Я думаю, что она (самоизоляция) нарушает мои гражданские права. Даже те, кто заражён – люди. То, что происходит сейчас – это психоз", – заявил в ролике местный житель.

Около Эйфелевой башни журналист всё-таки встретил несколько туристов, которые делали снимки на впервые за долгое время освободившихся улицах. Вокзалы и общественный транспорт также опустели.

В пятницу, 27 марта, премьер-министр Эдуар Филипп объявил о продлении режима изоляции до 15 апреля. По последним данным, во Франции 37 575 человек заразились коронавирусом. В больницах скончались 2314 человек.