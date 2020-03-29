Опубликован перечень поручений Путина по итогам его обращения к гражданам из-за распространения коронавируса

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29 марта 2020, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Стал известен полный перечень поручений Владимира Путина по итогам его обращения к гражданам 25 марта в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Перечень поручений правительству РФ, губернаторам регионов, Банку России опубликовала пресс-служба главы государства на сайте Кремля.

Президент поручил:

начать с 1 апреля (в течение трех месяцев) выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал;

начать с 1 июня осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума;

осуществить в апреле выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы;

увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ до 31 декабря;

организовать беспрерывный мониторинг экономической ситуации в стране;

утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики;

подготовить к 20 апреля поправки о кредитных каникулах россиян;

отсрочить на полгода уплату налогов для субъектов малого и среднего предпринимательства и уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;

разработать совместно с Банком России и утвердить план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики, предусматривающий в том числе субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым таким предприятиям, а также предоставление государственных гарантий.