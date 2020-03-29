Сегодня, 29 марта, правительство Латвии ввело новые ограничения: нельзя собираться компанией более двух человек.
Ограничение оставлено только для членов одной семьи, живущих вместе, для родителей с несовершеннолетними детьми, а также для тех, кто выполняет служебные обязанности.
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал новое правило «два и два» - то есть два человека и два метра между людьми.
Премьер подчеркнул, что цель Латвии – ограничит распространение коронавируса и действовать на опережение.
«В других странах сначала случаются события, а потом следует реакция. Латвия действует проактивно, чтобы определить события».
Такие правила будут действовать до окончания режима ЧС.