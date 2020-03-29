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29 марта 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Врачи в Латвии, twitter.com

Сегодня, 29 марта, правительство Латвии ввело новые ограничения: нельзя собираться компанией более двух человек.

Ограничение оставлено только для членов одной семьи, живущих вместе, для родителей с несовершеннолетними детьми, а также для тех, кто выполняет служебные обязанности.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал новое правило «два и два» - то есть два человека и два метра между людьми.

Премьер подчеркнул, что цель Латвии – ограничит распространение коронавируса и действовать на опережение.

«В других странах сначала случаются события, а потом следует реакция. Латвия действует проактивно, чтобы определить события».

Такие правила будут действовать до окончания режима ЧС.