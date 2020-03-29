Песков раскрыл подробности внезапного посещения Путиным больницы в Коммунарке

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29 марта 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 24 марта, посетил больницу в Коммунарке, в которой лечат пациентов с диагнозом коронавирус. Российскому лидеру было важно лично узнать и своими глазами увидеть, как обстоят дела "на передовой" борьбы с коронавирусом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", что Путин неожиданно собрался и поехал в госпиталь. Как отметил Песков, это "в его стиле", Путин всегда предпочитает увидеть все своими глазами.

По данным пресс-секретаря президента РФ, обычно у Путина весь день расписан. К его приезду куда-либо сначала проводятся подготовительные работы. В больницу в поселок Коммунарка Путин с членами правительства поехал без подготовки.

Как говорит Песков, "впереди кортежа президента едет машина ГИБДД", но даже эти автомобили сопровождения, выезжая, точно не знали адреса Коммунарки, ориентировались по ходу.

Но меры предосторожности были соблюдены. Для Пескова было важно организовать видеосъемку, как президент прибыл в Коммунарку, с кем встречался. Песков это сделал. Телефон потом попросил уничтожить.