Сила декора

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 20:06 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

декор дома, фото: соцсети

Очень многие недооценивают роль декора, который, на самом деле, в интерьере расставляет акценты, создаёт настроение и добавляет интерьеру характера.





Под декором подразумевается все легко меняемое, например, настенные какие-нибудь декоративные вещи, развеска зеркал, картин, багетов, текстиль, шторы, постельное белье. Расстановка всех мелких предметов, цветов, домашних и каких-то просто декоративных, срезанных. Фурнитура также может играть очень весомую роль в формировании облика интерьера, поэтому ее тоже нельзя исключать. И задуматься о декоре стоит всем, у кого есть дом, кто хочет так или иначе его обуютить и обустроить. Ведь задумайтесь, в среднем, половину жизни мы проводим дома. Не важно, был у вас ремонт недавно, давно или вообще у вас съемное жилье, обустроить и обуютить ваш дом можно всегда и все-таки ваш дом заслуживает того, чтобы греть вам душу своей красотой и уютом.



Давайте разберём парочку примеров. Допустим, вы только что закончили ремонт и у вас все-таки интерьер пока что еще немножечко сырой и не обжитый, без элементов декора. Зато если вы добавите туда текстиля, вы заметите как ваш интерьер потихонечку приобретает уют и тепло домашнего очага. Декор может расставить акценты и придать характер интерьера, а может выделить зоны, на которых вы хотите сделать акцент.

Или другой пример, вы живете уже тысячу лет в своей квартире, давно там был сделан ремонт, а может быть он так и не был сделан с момента вашего заезда в нее, но, допустим, захотелось вам сделать себе приятный подарок и сделать обновление в интерьере. И, допустим, только поменяв изголовье кровати, вы уже можете кардинально поменять облик вашей спальни.

Либо, например, вы можете взять и перекрасить кухонные фасады, заменить фурнитуру и все, у вас будет уже совершенно другая кухня. Тут главное видеть общую стилевую концепцию, к которой вы идёте, мыслить не фрагментами, а видеть общую идею интерьера. Это развивается, если вы немного погрузитесь в эстетику стиля, к которому хотите примкнуть. Но развивать вам нужно не только наблюдательность и насмотренность на этот стиль, но и аналитически подходить к вопросу, то есть выбранный вами стиль разбирать на составные элементы, смотреть из чего он состоит и выделять эти общие элементы, присущие интерьерам в этом стиле. И когда вы научитесь выделять эти элементы, у вас уже будет определенный список из чего состоит такие интерьеры в той стилистике, которая вам нравится, вы сможете из этих интерьеров обратно собрать целостный свой, но уже у себя дома.



Небольшой лайфхак: прежде чем приобретать какой-нибудь дорогостоящий элемент декора, который, как вам кажется, украсит вас интерьер, подождите, возможно он туда и не подойдёт. Прежде всего его нужно примерить в интерьер и это делают все, даже дизайнеры с супер видением общей концепции. Бывает так, что иногда интерьер с новым обьектом может загорать совершенно неожиданными красками. А может казаться в магазине, что все супер подходит, но ставишь вещь в интерьер и видишь, что она совершенно туда не идёт. Такое бывает, и некоторые дизайнеры интерьеров даже берут люстру в магазине, прикручивают к потолку в нужный интерьер, в нужную комнату, смотрят, и потом возвращают обратно, предварительно договорившись с магазином, что они берут люстру на примерку. В принципе это очень популярная. Но лучше всего использовать коллажи, это более быстрый и менее энергозатратный способ.



Какие советы помогут вам обуютить свой собственный дом? Во-первых, конечно же, вы всегда можете позвать профессионального дизайнера или декоратора, чтобы он помог вам правильно расставить акценты, выделить зоны или собрать все элементы вашего стиля в единую концепцию. Вариант второй: вы самостоятельно изучаете в интернете бесплатный контент, отделяете среди всего этого количества информации зерна от плевел и в этих зёрнах ищете дельные советы. Потом изучаете те стилевые направления, которые вам нравятся, разбираете их по элементам, анализируете все это, а потом те элементы, которые вам нужно добавить в ваш интерьер вы, желательно, примеряете перед покупкой. Потому что иногда вам может понравится какая-нибудь вещь, а в интерьере она будет выглядеть совершенно несуразно. Поэтому примеряйте либо живьём, либо делайте коллажи, благо сейчас очень много бесплатных программ, которые позволяют это сделать.