Комната Мойдодыра

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29 марта 2020, 19:07 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

постирочная комната

Миллионы женщины развешивают белье на балконе, закрывая футболками солнечный свет, они гладят в гостиных, перекрывая собой экраны телевизоров и натягивают провода утюгов в проходах, будто бы отлавливая зазевавшихся домочадцев. И пока они носятся по квартире с корзинами белья, на их домочадцев напрыгивают гладильные доски из шкафов и ли выпадают из-за дверей, и под шорох высыпающегося порошка в ванной, их дети пробуют на вкус отбеливатель. И во всей этой постирочной вакханалии обязательно должен быть какой-то просвет.



Существуют отдельные бытовые комнаты, которые называются постирочные. А, например, фины их называют комнаты по уходу за домом. И вот такие комнаты призваны сгруппировать все родственные к стирке функции в одном месте. Туда можно уместить и стиральную машину, и сушильную машину, и сушильный шкаф, и откидную сушку, и утюг, гладильную доску, отпариватель, корзины для сортировки грязного белья, и сложить туда всю бытовую химию по уходу за домом, спрятав ее от детей. Обо всем об этом по порядку.



Первоочерёдная задача - этот организация пространства. И организовывать постирочные необходимо двигаясь от большего к меньшему - от больших объектов к меньшим. То есть стиральные, сушильные машинки и сушильные шкафы вам необходимо разместить в первую очередь, как самые габаритные предметы, а потом уже берёмся за средние, такие как раковина, корзины, и далее двигаетесь к хранению, к небольшим полкам.





И тут возникает вопрос: а сколько квадратных метров нужно выделить на постирочную? Дизайнеры и проектировщики вообще не мыслят в рамках квадратных метров, они ориентируются на размеры стен, и только оперируя необходимыми проходами, открыванием, можно организовать пространство. Но никогда квадратура стен не определяет удобно вам будет пользоваться этим помещением или нет. По возможности, постирочную лучше сделать в отдельном помещении за закрытой дверью, должна быть обычная распашная дверь, с самым стандартным прихлопом. Если мы ставите раздвижные двери, вы должны понимать, что вы снижаете звукоизоляцию. Иногда постирочную можно сделать в нише как встраиваемые шкафы. В этом случае лучше тоже использовать распашные дверцы, а не двери-купе, из тех же соображений.



Стиральную и сушильную машинки можно поставить вместе или друг на друга. Вот чтобы их поставить друг на друга, необходимо приобрести специальную полку, у которой есть еще выдвижная секция, вы сможете туда поставить корзину с бельём, когда будете загружать верхнюю машинку. Но есть еще один нюанс. Очень многие хозяйки думают: «Зачем покупать стиральную и сушильную машинки отдельно, когда можно стиральную с функцией сушки». Исходя из отзывов покупателей, большинство хозяек, которые купили стиральную машинку с функцией сушки, остались этой функцией недовольны. А вот те хозяйки, которые купили отдельно стиральные и сушильные машинки, они вторыми очень довольны.



Еще есть такие сушильные шкафы, в них вы можете просушить те вещи, которые ранее вы не стирали, но они все равно мокрые по каким-то причинам. Например, вы пришли с улицы после дождя и у вас промокло пальто, или дети пришли с горки и у них вся одежда насквозь мокрая, но это стирать не обязательно. Вы можете просто бережно просушить вещи в сушильном шкафу: обувь, рукавицы, какие-нибудь кофты, штаны, которые не очень хорошо сушить как у нас принято на радиаторах. Сушильные машинки - это, конечно, гениальное изобретение, но для некоторых вещей они не подходят и, например, шерстяные вещи лучше сушить на горизонтальной поверхности, некоторые вещи из атласа и шелка лучше сушить в более бережной обстановке, а не в сушильной машинке. И для этих случаев как раз больше подходит сушильный шкаф. Варианты попроще или когда есть недостаток места - это откидные вешалки, откидные сушилки, либо раскладывающиеся сушилки.



Сушильные машинки и сушильные шкафы только одним существованием в вашем доме частично решают вопрос глажка белья, потому что когда из сушильной машинки вы достаёте белье, оно уже будет взбитое такое, мягкое, пушистое и без складок. Та же самая история с сушильным шкафом, потому что там белье сушиться не комочком, там оно висит либо на вешалках, либо аккуратно сложено. В общем, тоже после сушильного шкафа белье гладить не нужно. Но помимо этого вы можете пользоваться отпаривателем.





Самая лучшая комбинация для квартиры и не самых больших домов - это стиральная и сушильная машинки и отпариватель. Вот эти три прибора должны сделать практически любую среднестатистическую хозяйку счастливой. Но если вы гладите утюгом и настаиваете, чтобы утюг был всегда при вас, то присмотритесь к встраиваемым гладильным доскам. Они выглядят аккуратнее, удобнее в использовании и они могут откидываться, выдвигаться или как-то еще эффектно появляться в вашей жизни.



Что еще необходимо в постирочной - это вентиляция, закрытое и открытое хранение, штанга, на которую вы можете повесить одежду на вешалках, корзины для сортировки грязного белья и подсветка функциональных зон.



Теперь несколько идей, которые могут быть кому-то полезными. Иногда постирочную удобно совмещать с гардеробной, некоторым хозяйкам нравится это чувство, когда после стирки, они могут сразу же развесить вещи по своим местам. Если у вас двухэтажный дом и вы запланировали разместить постирочную где-то внизу, на нижних этажах, а санузлы при спальнях у вас на верхних этажах, то вы можете спроектировать бельепровод, и тогда ваше грязное белье будет эффектно спускаться сразу в корзину для грязного белья в постирочной. Потом, над местом, где вы собираетесь гладить утюгом, вы можете спроектировать себе отдельный источник света, например, это может быть какое-нибудь бра, и спланировать туда розетку для утюга. И когда вы закончили гладить, вот эти два электроприбора вы можете свести на один выключатель и выключать сразу и свет, и утюг. И тогда вы не будете переживать выключали ли вы утюг, потому что вы помните, что свет погас, значит и утюг тоже выключен. Для некоторых особо тревожных личностей это может быть хорошим спасением. Да и к тому же постоянное выдёргивание вилки из розетки это тоже расшатывает сам электроприбор, который находится в стене и саму эту вилку вы можете повредить.