Татьяна Тотьмянина попыталась «пересидеть» с дочками коронавирус за границей, но вернулась в Москву

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29 марта 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Т. Тотьмянина и А. Ягудин, фото из соцсети

Знаменитая фигуристка Татьяна Тотьмянина попыталась «пересидеть» с дочками коронавирус за границей. Супруга Алексея Ягудина считала, что улетит с девочками Елизаветой и Мишель в Таиланд и там в жарком климате спокойно переждет, пока новый вирус гонит панику.

Тотьмянина улетела с дочками в Таиланд на прошлой неделе. «Порой страхи сильнее нас», — рассуждала женщина, увозя дочек из страны. Но, когда из-за коронавируса страны стали закрывать свои границы, ситуация усугубилась, Татьяна Тотьмянина приняла решение вернуться поскорее домой. Они самостоятельно купили билеты. Вчера, 28 марта, ранним утром прилетели в Москву.

Но папа Алексей Ягудин своих любимых девочек не встречал. Встреча главы семейства с женой и дочками произодет только через две недели. Татьяна, Лиза и Мишель на карантине.

Хейтеры набросились на Тотьмянину с критикой: «Предатели вернулись. Теперь сидите на 2х надельном карантине. Из-за таких, как вы, происходит массовое заражение». Фигуристку назвали «сумасшедшей», якобы она поехала в такое время за границу без всякой надобности.

В сети ругают и Льва Лещенко за несоблюдение карантина. У народного артиста подтверждён коронавирус.