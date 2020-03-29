На Кубани соцработникам выделили 500 тысяч индивидуальных масок

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: admkrai.krasnodar.ru

На это из резервного фонда по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева было выделено около 17 млн рублей.

– Индивидуальные средства защиты получили все службы, которые будут контактировать с людьми, находящимися на карантине и в самоизоляции. Это работники соцслужб, волонтеры, казаки, полиция, – сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

500 тысяч масок распределено по всем муниципальным образованиям пропорционально количеству населения. Так, Краснодар получил более 90 тысяч экземпляров, Сочи – более 46 тысяч, Новороссийск – почти 30 тысяч.