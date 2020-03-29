Латвийский политик: Следует подумать и о гигиене ума

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

экс-мэр Даугавпилса, политик и психолог Жанна Кулакова, фото соцсети

Ситуация, которая сложилась вокруг коронавируса – мало приятная. Латвийцы начинают ощущать все «прелести» вируса уже на себе: массовые увольнения, закрытые кафе, театры, гостиницы, инфекционисты прогнозируют неблагоприятную тенденцию. Появились слухи (на уровне государственного СМИ), что может скоро и хлеба не быть. Может наступить мародерство. Паника начинает «окутывать» народ. Насколько все плохо? Своим мнением делится экс-мэр Даугавпилса, политик и психолог Жанна Кулакова специально для «Аргументов Недели».

-Жанна, насколько все печально? Ходят уже разговоры, что если и дальше так пойдет, то может начаться даже мародерство.

-Ситуация, конечно, не особо радует. Сложная ситуация. Я могу высказать мнение, как политик: не исключаю и случаи мародерства. Уже такое проходили. В 2008 году. Тогда был кризис и в сельской местности были зафиксированы такие случаи. Вскрывали сараи, залезали в подвалы, забирали продукты. К сожалению такая ситуация была. Экономически все сложно. Например, государство не будет поддерживать микропредприятия, через месяц или два перестанут существовать многие кафе, рестораны, гостиницы. Особенно, коснется это маленьких и уютных кафе – не смогут оплатить аренду.

-Жанна, но совсем недавно вышла информация в латвийских СМИ, что на борьбу с коронавирусом Латвия получит от ЕС 800 миллионов. Приличные деньги.

-А как будут распределены эти деньги? Я не могу быть уверена, что они будут распределены грамотно.

-Получается, что «выхода», увы, нет?

-Тут я могу говорить, как психолог. Все в наших руках. Именно! Есть такая притча: два ученика захотели задать такой вопрос учителю, на который он бы не смог ответить. Задавали, но учитель отвечал. Тогда один из учеников поймал бабочку и зажал ее в ладонях, а после обратился к учителю: «Скажите, а у меня в руках живая бабочка или мертвая?» И знаете, что мудрец ответил? «Если ты сожмешь ладони, то бабочка умрет, а если ты откроешь их, то она полетит. Все в твоих руках!» Вот и сегодня все в наших руках. Можно сидеть и страдать. Можно «закопаться» в негативных мыслях, а можно жить!

-Как «вытащить» себя из негатива?

-Я всегда говорю, что кроме гигиены тела должна быть гигиена ума. Просто гнать негативные мысли! Уже доказано, что при страхе, стрессе, паники иммунитет человека падает. Почему к вирусу восприимчивы пожилые люди? Гораздо больше, чем дети. У ребенка практически отсутствует негатив. Он чувствует поддержку взрослых, рядом родные. Он не хочет думать о плохом. Пожилые люди устроены иначе. Они много пережили, видели. Негативные мысли – низкий иммунитет. Об этом не стоит забывать. Все же в наших руках. Я понимаю, что сложно, но от того, о чем мы думаем, зависит и наше здоровье.

-Конкретно, что вы советуете людям?

-Начнем с азов. Обязательно проветривайте помещение. Обязательно! Пейте много воды! Вода выводит из организма токсины. Добавьте в рацион полезные витамины (овощи и фрукты). Я понимаю, что на рынке можно купить разные заморские лакомства. Но у нас же есть и своя генетическая память! То, чем питались наши предки: вспомните о чесноке, квашеной капусте. Заварите такой прекрасный иван-чай! Попробуйте «выключить» негативные эмоции! Попробуйте петь, танцевать! Устройте романтический вечер при свечах для всей семьи! Проверьте, наступило для этого время! Придумайте семейные ритуалы. Любые. Главное – не распускаться! Я понимаю, что семьи стали проводить много времени вместе. Милые женщины! Хочу обратиться к вам! Вы прекрасны! Немного духов, косметики с утра и настроение у вашей семьи будет прекрасное! Да и мужчинам стоит побриться! Приятно же видеть рядом с собой красивого и позитивного человека. Да, мы должны начать с себя! Тогда и нашим близким будет хорошо рядом.

-Жанна, как политик и психолог, что можно прогнозировать? Я говорю о том, когда люди смогут вернуться к нормальной жизни?

-Я думаю, что в Латвии продлят ЧС. Возможно, на месяц. С 14 апреля до 14 мая. Возможно, летом люди смогут вздохнуть более свободно. Но есть и осень. Когда природа начнет увядать, пойдут дожди, то и состояние людей будет не особо приятным. Может возникнуть депрессия. Я думаю, что после «выхода» из коронавируса многим людям понадобится и социальная помощь, и психолог, и психиатр. Не исключаю, что у психологов года два будет напряженная работа с людьми. Но помните!!!! Все зависит от нас! Гоните тоску-печаль. Не стоит поддаваться панике! Поверьте, Латвия основательно подготовилась к вирусу. Справимся! Обязательно!

-Благодарю за беседу.