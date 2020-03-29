Кто такой руководитель ВОЗ

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29 марта 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Тедрос Аданом Гебрейесус, фото соцсети

Все мы постоянно слышим о человеке под именем Тедрос Аданом Гебрейесус, который на данный момент возглавляет Всемирную Организацию Здравоохранения. Но о том, кто этот человек, и кем он являлся до своего назначения на пост, знают далеко не все. А ведь это – действительно высококвалифицированный учёный из Эфиопии, добившийся за свою жизнь головокружительных успехов.

Родился он на территории нынешней Эритреи в городе Асмера. Почти всю свою молодость он провёл в стране, находящейся под гнётом тиранического режима. Великую боль доставляла ему эфиопско-эритрейская конфронтация. Но это не мешало ему в 1986 году стать бакалавром и поступить на службу в Министерство Здравоохранения Эфиопии.

В 90- х годах Тедрос получил возможность обучаться за границей. Это произошло уже после падения деспотичной власти президента Мариама. В 2000 году будущий глава ВОЗ получил докторскую степень от Ноттингемского университета по специальности «общинное здравоохранение». В дальнейшем карьера Гебрейесуса шла только в гору, и вскоре привела к его самым ответственным должностям в мире.

Тедрос Аданом Гебрейесус успел побыть не только министром здравоохранения в своей стране, но и главным по дипломатической части. На своём посту министра иностранных дел он сделал немало прорывов для Эфиопии. Он выступал за социальное и экономическое развитие не только своей державы, но и всей Африки. Для своей страны он сделал немало полезных дел. Буквально в 2015-м он участвовал в международной конференции по развитию Аддис-Аббебы и предлагал множество адекватных решений. Не стоит забывать, что Эфиопия считается во многих государствах «страной третьего мира», где всё ещё полно проблем.

В 2016 году Тедрос был особым советником премьер-министра в своей стране, а уже в 2017 добился назначения его на должность директора ВОЗ. Это было венцом его головокружительных успехов. Тедрос Гебрейесус – ведущий эксперт в медицине, в особенности по делам вирусов. В соавторстве с другими учёными мужами он написал немало работ, посвящённых противодействию опасным микроорганизмам. К тому же за всю свою работу он получил несколько крупных премий, таких как, например, награда от Women Deliver (за охрану здоровья женщин) или гуманитарная премия им. Джимми и Розалин Картер.

На данном этапе господин Гебрейесус продолжает сохранять свой пост директора ВОЗ и активно борется с коронавирусной пандемией. При его непосредственном участии принимаются важнейшие решения в истории человечества.