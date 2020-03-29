Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, сообщил Сергей Собянин

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29 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин сообшил о смерти экс-главы Мосгоризбиркома Валентине Горбунове.

"Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким", - написал столичный градоначальник в социальной сети.

Горбунов до последного возглавлял ведомство. Летом 2019 года Горбунов был участником нескольких громких скандалов с участием представителей оппозиции, например, Любови Соболь и членов её штаба.