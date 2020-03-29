Свет озарил мою большую квартиру

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

освещение вашего дома, фото: соцсети

Вот Лев Толстой считал, что электрический свет - это порождение разврата, излишняя роскошь, которая не нужна рабочему человеку, более того, электрический свет и лампочки вредны для здоровья. Поэтому он не проводил электричество в свой дом в Хамовниках и на Ясной Поляне, в то время как все остальные домовладельцы считали это верхом престижа.

Тогда тоже были свои противники прогресса, но электрический свет переступил через них и сверкая пятками спустился вниз по социальной лестнице освещать дома простых людей. В то время гордостью для всей семьи была одна лампочка в центре комнаты над столом. Через время ее прикрыли плафоном, и на несколько десятилетий такой тип освещения стал традиционным. Но то, что можно делать со светом сейчас, и то, что делали тогда, вот эти два состояния эволюционно далеки друг от друга. Поэтому если ваш электрик отрицает разные сценарии освещения, не признаёт функциональный и декоративный свет, настаивает на одной люстре в центре комнаты и говорит, что так было всегда и так будет всегда - то присмотритесь к нему внимательно, возможно он новый Лев Толстой и ему лучше попробовать себя в литературе.



Сейчас есть широкий выбор типов освещения для разных задач. Мы должны себя спросить очень вдумчиво и внимательно: «Зачем нам здесь нужен свет? Какую задачу мы хотим для себя решить? И какой именно тип освещения нам нужен в данном помещении или в данной зоне?», а не просто так понатыкать споты на потолок без жалости и логики.





Существуют 3 ключевых типа освещения, давайте их разберем. Первый тип - это основное освещение. Если вам нужно собрать вещи в путешествие или вы ищете потерявшуюся пуговицу, вы включите именно этот тип освещения, тогда комната вся зальётся светом. С этой задачей чаще всего справляются споты или очень часто устанавливают люстру для решения этой задачи. Но люстры с задачей общего освещения справляются редко, потому что зачастую источник света, собранный в центре, плохо освещает углы, оставляя там тени, создаёт тени от мебели, очень некрасивые тени на лице, создаёт загромождение в пространстве и занижает психологическую высоту комнаты, то есть вы уже не можете спокойно помахать руками, и почувствуете это давление сверху. С задачей общего освещения лучше справится точечные светильники или светильники на реллингах, а вот люстру лучше оставить как освещение для какой-то отдельной зоны, либо оставить ее как арт-объект, для красоты, как дополнительный источник освещения.



Второй тип - это функциональное освещение. Например, для того, чтобы почитать книжку, поработать с компьютером, порезать салат на кухонной столешнице, подсветить обеденный стол или сшить платье, нам нужен специальный источник света, чтобы решить конкретную какую-то функцию или задачу. И порой вот это освещение даже важнее общего освещения, иногда можно решить вопрос освещения помещения только за счёт функционального света. Например, в некоторых гостиницах так и делают: зачастую вы можете увидеть отельные номера, где нет ни люстр, ни потолочного освещения, зато куда ни глянь - вы увидите бра, торшеры, и настольные светильники у функциональных зон. Именно такое освещение помогает наилучшим образом решать повседневные задачи. Порой лучше забыть, что люстра может быть основным освещением и сделать ее функциональным освещением, отвязать ее от центра помещения и привязать к столу, немножко приспустить и тогда красиво будут подсвечены лица у всех сидящих за столом, будет красиво подсвечена еда и создастся очень торжественная композиция, которая сделает ваш интерьер более органичным и привлекательным.



Еще свет может быть декоративным. Например, он может исходить из пола и красиво поглаживать ваши рельефные 3D панели на стене кисточками своих лучей, либо проходить тонкой линии по полкам, подчеркивая их красивое содержимое, либо подсвечивать светопропускающий оникс, издавая легкую световую дымку в интерьере. В общем, бывает так, что декоративный свет гораздо больше украшает интерьер, чем традиционные вазы, картины.



Очень важно учитывать при подборе освещения световую температуру по Кельвину. Если вы не хотите видеть недостатки лица своих домочадцев, если вы не хотите подчеркивать их синяки и делать их губы фиолетовыми, то вам нужно выбирать свет со световой температурой не выше 3200 по Кельвину. То есть такой нейтральный, белый оттенок. Если же вы подсвечиваете зону, где происходит потребление пищи, где вы кушаете, либо где вы хотите расслабиться, может быть эта подсветка в ванной, где вам хочется забыть обо всем, то вам подойдёт свет близкий к свету свечи - где-то 2700 до 3000 Кельвина. Но если вам важно проводить какие-то косметические процедуры, или, например, вы работаете в лаборатории, вам нужно осветить мелкие детали, то тогда, конечно, лучше выбирать свет от 4000 Кельвинов и выше.