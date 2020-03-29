Визуально увеличиваем потолок

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

уют в доме

Вы когда-нибудь ощущали чувство сдавленности в квартире с низкими потолками? Хотя, по сути, низкий потолок - это достаточно субъективное понятие.

Но бывали ли вы в таких комнатах, в которых вам стоило буквально только вытянуть руку над головой, как вы уже почти доставали до потолка? Или не могли бы подпрыгнуть с поднятыми над головой руками, опасаясь почувствовать над макушкой приближающийся потолок. Вот то самое чувство сдавленности или скорее придавленности возникает, когда мы подсознательно чувствуем, что ограничены в движениях. И тогда, где-то на подсознательном уровне, мы стремимся из этого помещения поскорее выбраться.



Человеку комфортно ощущать примерно половину своего роста над своей головой. Например, если ваш рост 165 см, то потолок высотой 250 см будет ощущаться вполне комфортно, и наоборот, если вы два метра красоты, то хрущёвки - точно не для вас. Ваши вариант - потолки до 3 метров, если выше - то уже могут быть проблемы. Не будем говорить о том, что протопить высокие помещения в два раза сложнее. Такие потолки создают чувство открытости и некоторой незащищенности. Они отлично подойдут для мест, где требуется собрать большое количество людей, например, чтобы отдохнуть, пообщаться или поработать. Не на подсознательном уровне, человеку будет тяжело лечь спать в такой комнате, он не будет чувствовать себя уютно и безопасно. Именно поэтому дети так любят делать домики из подушек, именно поэтому взрослые вешают балдахины над своей кроватью и, зачастую, довольствуются небольшими уютными соразмерными себе спальнями.



Объективное восприятие разобрали, теперь перейдём к пропорциям помещения и как с ними работать, и как понять, где стоит визуально увеличивать потолок, а где, наоборот, не стоит. Тут все довольно просто: если ваша комната напоминает лифт, то есть ее ширина и длина стен меньше, чем высота, то вытягивать это помещение вверх не стоит. В таком случае лучше использовать приемы, которые помогут занизить высоту потолка, приближая пропорции комнаты к комнате в форме куба. А если ширина и длина комнаты больше, чем высота стен, тогда можно использовать дизайнерские спецэффекты по увеличению потолка.

Разберём инструменты визуального увеличения высоты потолка. Сразу в памяти всплывает очень распространённое заблуждение: глянцевые натяжные потолки увеличивают высоту потолка. Это миф, нарочно придуманный производителями и продавцами глянцевых ПВХ потолков. Высота потолка определяется по тому месту, где он соединяется со стеной. Чтобы достигнуть голливудского эффекта - нужно стереть эту линию соединения, потому что если этот угол будет виден, то ничего не получится.



Первый приём: потолок красим светлой краской, а стены и галтель в более темный цвет. Так мы создаём эффект купола, наезжая стенами на потолок, который визуально поднимается. Но, если мы сделаем все наоборот, то есть покрасим потолок и галтель в светлый, а стены оставим темными, то мы только занизим потолок. Поэтому нельзя просто взять понравившуюся картинку из интернета и повторить ее точь-в-точь, нужно осознанно подходить к созданию интерьера, учитывая все его особенности.

Второй приём: можно покрасить стены и потолок в одинаковый, лучше белый, цвет, а угол сглажживаем галтелей. Так мы теряем эту линию соединения. Если галтель будет преимущественно потолочной, а не стеновой, эффект усилиться.

Третий приём: устанавливаем настенные, напольные торшеры и настольные лампы, которые светят наверх. Так мы убиваем сразу двух зайцев: получаем мягкий рассеянный приятный для глаз отражённый свет от потолка, и визуально поднимаем его выше.

Последний, но не по значимости, приём - это видоизменить пропорции комнаты с помощью вертикалей. Здесь в ход идёт все: прямые шторы от пола до потолка, обои с вертикальными линиями, двери до потолка, вертикальные настенные панели. И тут смотрите какой фокус: пока стены, окна и двери вытягивают комнату наверх, мебель расположенная около земли должна наоборот тянуться вниз. Низкое изголовье кровати, низкие тумбочки, диванчики с низкой спинкой. Для кухни с низким потолком лучше выбирать светлый кухонный гарнитур, но можно заказать нижние шкафчики с фасадами яркого или темного цвета, а верхние пусть имеют светлые глянцевые фасады.