Кому беда и эпидемия, а кому – очередной способ подзаработать. В Сети появилась ювелирка с символикой коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Ювелиры начали предлагать новые украшение. Очередной тренд – серебряный кулон в виде коронавируса.

Дешево и сердито, всего за 1000 рублей свою шею можно украсить безвкусной, но актуальной штуковиной, которую правда и показать будет совсем некому из-за карантина. Не понятно, покупает ли кто-то этот кулон, но ювелиры точно решили подзаработать на всеобщей беде.

«Да такое носить, еще накликаешь», «Тут во все мире люди умирают, а рвачи как всегда со своими поделками», «До каких только «креативных» мыслей люди не доходят от скуки в самоизоляции», - комментируют новинку в Сети.