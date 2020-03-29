Кофе из экскрементов и другие вкусности Азии

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29 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Восточная трапеза, фото: соцсети

Никто никогда не замечал, насколько странной и необычной бывает еда из Азии? Уже не раз говорилось, что по одной из версий коронавирусная пандемия случилась именно после того, как один из китайцев в Ухани купил себе на ужин заражённое змеиное мясо, либо же мясо летучей мыши.

В некоторых азиатских странах еда настолько странная, что любой европеец при её виде может впасть в настоящий ужас. Если кто видел кинофильм «Индиана Джонс и Храм Судьбы», тот может хорошенько припомнить о деликатесах, подаваемых на обеде у индийского магараджи Панкотта. Охлаждённые обезьяньи мозги, гигантские тараканы, разного рода насекомые, супы с глазными яблоками и прочее «непотребство» украшали стол индийского властителя. И самое интересное, что подобные «яства» и правда потребляются в пищу в азиатских странах.

В Китае, например, едят практически всё, что можно. Летучие мыши и змеи – это далеко не весь список. Есть у них такое блюдо, как вонючий тофу. Пахнет протухшим мясом и гнилью, да и на вкус он, мягко говоря, не слишком. Однако этот тофу – весьма дорогое блюдо, считающееся деликатесом. В Ханчжоу нередко можно найти обжаренных пауков, в особенности на рынках. В редких случаях попадаются и «хрустящие» скорпионы на палочках. Протухшие яйца в Китае тоже считаются деликатесом и яро отдают аммиаком. При их потреблении создаётся впечатление, что ешь чьи-то экскременты. Помимо всего прочего можно попробовать и утиные «недояйца», в которых плод вроде бы получился, но всё же не созрел. Подаётся прямо с околоплодной жидкостью. Но самая «ядерная смесь» - это куриные яйца Тунцзыдань, сваренные в детской моче. Отличное и вкусное блюдо… для тех, кто немного не в себе. Не стоит полагать, что на этом всё. Есть ещё и смешанное мясо змей и кошек, лапы и головы разных зверей, жареные крысы и даже запечённые воробьи.

В Индонезии и полинезийских странах популярен «деликатесный» кофе, от которого глаза полезут не только на лоб, но и на небо. Называется этот продукт – копи-лювак или просто лювакка. Правда кофейные зёрна вовсе не настоящие, а переработанные. По-другом, это кофе ещё называют «напитком из испражнений». Есть такие зверьки в Малайзии и Индонезии под названием мусанги. Они поедают спелые плоды кофейного дерева, а потом переваривают окружающую мякоть и испражняют уже зёрнышки. Вот из этих зёрнышек уже и готовится весьма необычный кофе. Вкус от этого кофе… как у «здоровенной коровьей лепёшки». Но тем не менее, у азиатов этот напиток считается самым дорогим и едва ли не первым деликатесом в регионах. Странная штука - Азия. С такими вот «вкусностями» и появляются разного рода заболевания, уносящие жизни людей.