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В Симферополе под карантин решено отдать достраиваемый центр РКБ имени Семашко

, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Симферополе под карантин решено отдать достраиваемый центр РКБ имени Семашко
Фото: соцсети

В Симферополе под карантинную локацию решено отдать достраиваемый центр республиканкой клинической больницы имени Семашко. Новоселье будет мрачным.

Крымскую республиканскую клиническую больницу имени Семашко должны были сдать в 2019 году, но по причинам, которые власти посчитали объективными, открытие отложили, без указания конкретной даты.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции центр «Семашко» было объявлено, что новая больница идеально подходит под место размещения больных коронавирусом – огороженная территория, наличие современной техники. Открыть центр и загружать его больными планируется на неделе, начинающейся 30 марта. 

 
ГБ

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