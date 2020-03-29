Коронованные фанатики в сетях

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29 марта 2020, 12:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

коронавирус шагает по планете

О массовом наплыве религиозных фанатиков ввиду коронавирусной пандемии.

Хотелось бы предупредить о появлении в рунете фанатично настроенных людей, которые сеют панику и призывают всех подготовиться к «концу времён». Многие интернет-группы ВК, посвящённые новостям о коронавирусе, стали наполняться постами религиозных фанатиков. Они утверждают, что всё человечество должно покаяться, ибо скоро произойдёт его встреча с Богом. С одной стороны, каяться всегда нужно, особенно если ты в чём-то провинился. Это даже необходимо, если у тебя есть тяжкое преступление. Ведь всё тайное всегда становится явным. Однако уж явно не к месту будет писать об этом на фоне коронавирусной паники в России. Паника и так очень сильна и распространяется с устрашающей быстротой. Паникёров и троллей, любителей «поплакаться», всегда хватало в сетях. Любые религиозные комментарии с разговорами о конце света явно обескураживают, тем более, что большая часть россиян – довольно впечатлительные люди.

Любые паникёрские настроения заразны. Недаром же говорят, что страшна вовсе не коронавирусная угроза, а сам страх из-за неё. Фрэнсис Бэкон писал, что нет ничего страшнее самого страха. Так зачем же заставлять людей бояться? Читающие подобные посты люди нередко впадают в истерику. У пожилых повышается давление, у впечатлительных увеличивается пульс и наступает бессонница. А уж если это прочтёт беременная женщина, то ей не позавидуешь. «Мы все умрём. Покайтесь», - пишут какие-то религиозно настроенные ребята в новостном портале о коронавирусной пандемии, «Скоро все встретимся с Богом. Придётся отвечать перед Ним. Вы ждолжны готовиться». С Богом мы все рано или поздно встретимся; так уж повелось, что мы все смертны, и никто не знает, когда его последний час настанет. Но зачем же так нагнетать обстановку? Сеять панику и сумятицу во время пандемий и катастроф – далеко не лучшее дело. Поэтому если кто из россиян столкнётся с подобным явлением, убедительная просьба – игнорировать эти посты, не обращать на них никакого внимания. Есть и такая версия, что всё это делается простыми троллями лишь для того, чтобы «половить лулзов» или проще говоря, посмеяться над людским страхом.