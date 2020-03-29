«У нас недостаточно аппаратов ИВЛ»: врач из Нью-Йорка рассказала об обстановке с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Голос Америки

Pixabay

Врач Лижа Тверски, которая работает в нескольких больницах Манхэттена, рассказала «Голосу Америки» об обстановке в Нью-Йорке и о том, в каких условиях приходится работать медикам в эти дни. По её словам никто не ожидал и не был готов к тому, что такая ситуация может произойти в США.

Тверски отметила, что в городе не хватает тестов, чтобы проверить всех, а из-за недостатка аппаратов для искусственной вентиляции легких умирают люди. «У нас нет инструкций, как лечить таких пациентов. Недостаточно знаний, недостаточно персонала, недостаточно оборудования», – заявила в своём видеообращении врач, отметив, что также врачам Нью-Йорка только недавно начали выдавать средства защиты.

«Так как у нас недостаточно вентиляторов, мы ждём до последней секунды, чтобы ввести в медицинскую кому, подключить человека к аппарату, потому что в любой момент может появиться человек в худшем состоянии», – объяснила Лижа Тверски. При этом, китайский опыт показывает, что чем раньше человека подключают к ИВЛ, тем больше у него шансов на выздоровление.

В Нью-Йорке от коронавируса в среднем умирают каждые 17 минут. Экстренные службы не успевают обрабатывать поступающие вызовы. По последним данным в США у 124 464 человек диагностирован Covid-19. 2 223 – погибли.