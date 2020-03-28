Российские производители муки: сырья нам хватит на 2-3 недели

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28 марта 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Производство муки, фото:соцсети

Высокая стоимость зерна на внешних рынках спровоцировала нехватку муки внутри России. В ожидании лучшей цены на товар, продавцы зерна стали его придерживать, и его стоимость на внутреннем рынке выросла. С первого апреля Минсельхоз планирует ввести квоту на экспорт ряда зерновых культур.

27 марта министерством сельского хозяйства было сделано заявление, в котором говорится, что для поддержания стабильности на продовольственном рынке Российской Федерации и стран ЕАЭС Минсельхоз России подготовил ряд мер, направленных на обеспечение внутренних потребностей в зерне и продуктах его переработки.

Отмечается, что министерством при участии крупнейших отечественных экспортеров зерна разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка России зерновых культур: пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи.

Ранее Российский союз мукомольных и крупяных предприятий в своем официальном обращении предупреждал о надвигающемся кризисе в отрасли.

«Крупнейшие региональные производители муки, несмотря на высокий урожай прошлого года, имеют запас сырья на уровне всего лишь 2−3 недель», - говорится в письме президента союза Аркадия Гуревича руководителю Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. По его оценкам, финансовое положение предприятий отрасли в России ухудшается по причине общего кризиса и падения рубля.

В Минсельхозе заверили, что учитывают «текущую экономическую ситуацию в условиях пандемии коронавируса» и готовят «предложения, направленные на сохранение стабильности на внутреннем продовольственном рынке и обеспечение продбезопасности России».