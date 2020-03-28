Южноуралец, заразившийся коронавирусом, торговал мясом

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28 марта 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области

У супругов из Кизильского района обнаружен условно положительный анализ на коронавирус. Они недавно вернулись из ОАЭ, не соблюдали правила самоизоляции, а вышли на работу — продавать мясо в городе Сибае на рынке «Воскресный».

Сейчас супруги находятся в инфекционном отделении магнитогорской больницы. Точный диагноз будет поставлен после получения результатов из лаборатории в Новосибирске. Медики отрабатывают все возможные контакты заболевших. Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые сообщили о случившемся в соответствующее ведомство.