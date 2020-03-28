Более 400 человек с повышенной температурой выявлены при входе в метро

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28 марта 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Свыше 400 человек с повышенной температурой тела выявили при входе в Московский метрополитен в пятницу, 27 марта. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что в столичную подземку спускались температурящие 444 человека.

Всем им чиновники порекомендовали из-за распространения коронавируса вернуться и оставаться дома.

250 человек с температурой выявили в московском метро в четверг, 26 марта. Им также рекомендовали оставаться дома.

К 25 марта количество пассажиров московского метро снизилось на 44 процента.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет побыть неделю дома.

Владимир Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей.