Более 400 человек с повышенной температурой выявлены при входе в метро

Свыше 400 человек с повышенной температурой тела выявили при входе в Московский метрополитен в пятницу, 27 марта. В департаменте транспорта Москвы уточнили, что в столичную подземку спускались температурящие 444 человека.
Всем им чиновники порекомендовали из-за распространения коронавируса вернуться и оставаться дома.
250 человек с температурой выявили в московском метро в четверг, 26 марта. Им также рекомендовали оставаться дома.
К 25 марта количество пассажиров московского метро снизилось на 44 процента.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет побыть неделю дома.
Владимир Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей.