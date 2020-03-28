Кризис Британской короны. Ситуация с пандемией Covid-19 в Туманном Альбионе

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28 марта 2020, 20:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирус давно вышел из-под контроля и начал своё беспощадное шествие по всем государствам мира. Недаром ведь уже говорят, что это настоящее завоевание Земли, а не просто пандемия. Многие считают, что вирус был выведен специально группой преступников, задумавших операцию по «очищения» человечества.

В Британии сейчас пожалуй наихудшая ситуация с заболеваниями. Скончалось уже больше 1000 человек. Заболевших почти 18 000. Такой страшной эпидемии Британская империя ещё не знала. Даже чума в Средневековье и то старалась обходить Англию.

Умирают в основном пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Заразились уже и члены правительства, включая королевских особ. Коронавирус был обнаружен у принца Чарльза, министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, а также и у Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании. Многие англичане опасаются за здоровье собственной королевы. Ведь Елизавета II находится в серьёзной опасности. Вирус, убивающий пожилых, может спокойно обрушиться и на неё. Весь народ Англии молит Бога о спасении королевства.

Однако есть и те, кто более-менее спокойно переживает коронавирусную пандемию. Есть заражённые, у которых заболевание проходит в лёгкой форме. В основном, это молодые люди, у которых нет побочных заболеваний. Известно и то, что коронавирусом переболел писатель Борис Акунин. Он вместе с супругой проживает на территории Лондона. По его словам, болезнь прошла более-менее нормально, только лишь «злобы было много». Температура, конечно, держалась определённое время, но вскоре спала. Супруга писателя перенесла болезнь в лёгкой форме и почти не жаловалась на дискомфорт.

Но судя по прогнозам аналитиков, есть такой шанс, что уже в середине апреля коронавирусная пандемия пойдёт на спад. Как говорят в последнее время некоторые английские писатели, «Пускай корона останется лишь только на голове у королевы». И правда, самое время сейчас пожелать здоровья и выдержки всем здоровым жителям Великобритании, а всем заражённым – скорейшего восстановления.