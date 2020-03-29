Как сочетать детали в интерьере

Аргументы Недели → Общество 13+

29 марта 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

Ремонт, фото: соцсети

Самая главная проблема всех ремонтирующихся, это как сочетать материалы или между собой, чтобы в конечном итоге получился стильный интерьер и не совершить никаких ошибок, которые потом придётся исправлять.

Наверное, каждый второй задавался вопросом: «А сочетается ли новая люстра к шторам? А подушки со шкафом? Хотели повесить картину на кухню, но как их сочетать с кухонным гарнитуром?», и еще тысяча и один вопрос. Знакомо?



Действительно, комбинаций и вариантов может быть множество, и совершенно не удивительно, что вы не найдёте нигде правил сочетания. Ни один дизайнер не расскажет вам секретную форму, потому что ее просто нет. Идти надо от общей идеи и концепции, а не от отдельно взятых объектов. Сначала продумывается основная идея, подбирается подходящий стиль, цвета, контраст, детали, выстраивается общая композиция - только так можно сделать гармоничное пространство.



Не зря еще до начал работ дизайнеры или архитекторы прорисовывают все на бумаге, чтобы заранее увидеть то, что запланировано сделать. Это называется визуализация интерьера, она помогает понять и воочию увидеть все недостатки проекта, где необходимо добавить контраста или вертикалей, чтобы убрать приземистость и визуально вытянуть интерьер наверх.



Так работают не только дизайнеры интерьера, но и стилисты, модельеры, визажисты, режиссеры, все те, кто занимается созданием визуального образа. Образа, который состоит из набора элементов, которые в итоге выстраиваются в идеальное сочетание деталей между собой.



Давайте представим, что вы работаете в крупной компании и собираетесь на корпоратив. Исходя из задачи, мы уточняем, что именно нам может подойти. Нам нужно подобрать что-то строгое, лаконичное и элегантное. Мы спускаемся еще на ступень ниже, выбираем чёрное платье, туфли-лодочки и серебряные серьги с жемчугом. Элегантно, лаконично и строго - ровно то, что мы и хотели.



Дальше, если возникает вопрос, а что мы еще можем в качестве украшения на шею, то ответить на него нам будет легко. Точно так же это работает и с интерьером. Например, мы хотим сделать квартиру в скандинавском стиле. Дальше из составных элементов мы начинаем собирать картинку: белый плинтус, стены, выкрашенные в светлые тона, светло-серый или цвет слоновой кости, белый потолочный карниз, маленький журнальный белый столик и так далее. И когда мы уже доходим до деталей, мы понимаем, что для целостности нам не хватает мраморной столешницы или минималистичного кресла в гостиную. Образ интерьера сам нам диктует правильные ответы на все наши вопросы, оставшиеся элементы найти не составит большого труда.



Конечно, составить образ интерьера в голове достаточно сложно, особенно если вы не представляете его в объёме и не имеете ни малейшего представления о том, какая будет у вас планировка. Для этого вам, конечно, стоит воспользоваться программами для планирования вашего будущего жилья, это, например, Planner 5D, IKEA Home Planner, Sweet Home, HOMEBYME и многие другие.



Всегда идите от общего к частному, тогда вы точно не ошибетесь в выборе и получите стильный дизайн интерьера.