Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов высказал мнение, как коронавирус изменит наш мир

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28 марта 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Сокращение офисных работников на треть, переход розничной торговли в онлайн и серьезное преобразование здравоохранения и образования. Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, высказал мнение о грядущих переменах, к которым может привести новая коронавирусная инфекция.

Распространение COVID-19 с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты. Ректор московского вуза констатирует, что мировая экономика пережила за последние 30 лет несколько глобальных кризисов, но ни один из них не менял жизнь так стремительно.

Границы возвращают большинство государств. Вузы переходят на удаленное обучение. Сотрудники офисов - на удаленке. В интернет-магазинах можно купить практически все. Это результаты технологической революции.

Вероятно, вынужденный глобальный эксперимент по переводу сотрудников на удаленку окажется удачным, в это точно приведет к радикальному переформатированию рынка труда и, как следствие, возникновению новых социальных вызовов.

Работа дома - хорошая возможность для родителей маленьких детей. Рождение и воспитание ребенка перестает быть основанием для прерывания профессиональной карьеры.

Несомненно, безработные появятся. Но качество безработицы тоже изменится. В новой реальности все будет жестче.

В Китае жители мегаполисов давно все покупают онлайн - дешевле.

По результатам изменений на рынке труда может измениться структура социальных отношений. Возможно, изменения приведут к новым социальным битвам, похожим на борьбу за социализм первой половины ХХ века. По мнению ректора ВШЭ, заниматься проблемами граждан, которые потеряют работу и привычный образ жизни, придется государству. Его ждет настоящая перезагрузка.



Медицина получит серьезный толчок. В развитых странах сейчас люди сами покупают страховку в зависимости от своего дохода. Сейчас шок от пандемии может привести к расширению зоны и масштаба публичной ответственности за жизнь и здоровье граждан. Цифровая революция предоставляет адекватные по цене решения в этой области. Возможно изменение соотношения страховой и государственной (благотворительной) медицины в пользу последней.

Очевидно, из-за коронавируса за несколько дней полностью остановилось очное образование. Вузы и школы продолжают учить студентов и детей в удаленном режиме.

Работа при условиях кризиса и вынужденной изоляции заставит буквально каждого освоить современные технологии. "По выходу из кризиса образование уже не вернется в традиционное состояние", - считает Кузьминов.