Оперативный штаб в Крыму пошутил, что карантин может улучшить демографическую ситуацию

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28 марта 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

АКСЕНОВ для усиления эффекта в шутку предложил еще и отключать электричество. Пока родился только адресный хештег.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции было заявлено, что раз страну интересует улучшение демографической ситуации, то карантинные меры и нахождение людей дома, могут как раз этому и послужить.

АКСЕНОВ присоединился к шутке, предложив: «Надо еще свет рубануть».

Напомним, что ранее мы писали об увеличении продаж товаров в секс-шопах, которыми крымчане запасаются в предвкушении длинных выходных.

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