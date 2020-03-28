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Оперативный штаб в Крыму пошутил, что карантин может улучшить демографическую ситуацию

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Оперативный штаб в Крыму пошутил, что карантин может улучшить демографическую ситуацию
Фото: соцсети

АКСЕНОВ для усиления эффекта в шутку предложил еще и отключать электричество. Пока родился только адресный хештег.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции было заявлено, что раз страну интересует улучшение демографической ситуации, то карантинные меры и нахождение людей дома, могут как раз этому и послужить.

АКСЕНОВ присоединился к шутке, предложив: «Надо еще свет рубануть».

Напомним, что ранее мы писали об увеличении продаж товаров в секс-шопах, которыми крымчане запасаются в предвкушении длинных выходных. 

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