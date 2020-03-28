Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

Руководитель латвийского центра «ARKADIJA” Галина Панц-Зайцева, фото соцсети

Многие страны находятся на карантине. Для одних – благо, а для других – напряг. Как пережить карантин и не сойти с ума? Советы от руководителя латвийского центра «ARKADIJA” Галины Панц-Зайцевой.

«Делай, что должно!»

День обещает быть прекрасным, настроение – тоже…Если бы не сложная и непонятная ситуация не только в Латвии, но и в мире. Наша социальная изоляция продолжается – и сейчас наступают ее самые сложные дни, потому что эйфория от вынужденных каникул начинает спадать, дома сидеть надоело, любимая родня странно чавкает, когда суп ест, кот за ноги хватает, ребенку постоянно что-то надо, и даже в туалете не уединиться – кто-то непременно спросит, что ты там делаешь. – «Пиво пью, не ясно, что ли!» Меня лично очень огорчает то, что спортивные залы закрыты, и хочется агрессивно огрызнуться на всех советчиков «дома отжиматься от стенки и качать пресс». Но сдерживаюсь, другого выхода нет.

И сейчас кто-то заподозрит, что эпидемия – фейк, потому что знакомые от нее рядом не полегли, а в социальные сети больные не постят свои горячечные лица. Кто-то дружно рванет на улицу, в магазины и на природу. Кто-то свою подавленную агрессию выльет на головы близких и дальних, которые ведут себя не так, «как надо» при столь «страшной обстановке».

Но чтобы не думали насчет ситуации – а про нее никто ничего толком не знает, даже смертность и заболеваемость по-разному в разных странах считают – мы все в одной лодке и выплывать нам тоже вместе.

Делай, что должно! И мы быстрее выкрутимся из этой ситуации!

-Ставьте перед собой цели на день, которые непременно надо выполнить. Запишите все на листок бумаги, а в конце – приз за то, что сделали. Кому – шоколад, кому – фильм интересный. Сам факт стремления к цели и ее выполнение уже бодрит. Но да – надо себя заставить.

-Найдите возможность в течении дня побыть в одиночестве! Если у вас большая семья – тем более. Это особенно относится к женщинам, которые с головой тонут в заботе о домашних, с одной стороны не представляют, как может быть по-другому, а с другой – задыхаются от того, что нет времени для себя. Час в день – в одиночестве без комплекса вины. Плакат напишите «Ушла в свой внутренний мир! Просьба не тревожить!» И пока плакат выставлен перед кем-то – считай, что ее в комнате нет.

- Не всегда и не все нужно проговаривать. Часто надо просто промолчать. Особенно важно это в семье, при тесном общении друг с другом. Да, психотерапевты призывают проговаривать проблемы. Но – серьезные проблемы. И не во время карантина, когда нервы и так на взводе. И тем более за столом во время завтрака. Услышите какую-то возмутительную фразу – а вместо того, чтобы высказать свое мнение, вдохните и выдохните девять раз. Почему девять? Число волшебное, успокойтесь и живите с этим!

-Просто спорт. Надо двигаться.

-И про пожрать. У меня есть друг – он есть один раз в день, много и вкусно. Он строен и хорош собой. У меня есть подруга, она ест пять раз в день, она стройна и хороша собой. Главное не в том, как часто, главное, чтобы не непрерывно и не на автомате. Иначе через две недели карантина щеки из-под маски будут выпирать.

-Чем строже мы сами будем соблюдать правила гигиены и изоляции, тем больше шансов, что все завершится быстрее, и мы начнем заново отстраивать нашу общую зону комфорта.

Приятного карантина!»