Как выбрать ванну

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28 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

выбираем ванну, фото: соцсети

Перед покупкой ванны в ней хорошо бы полежать. Но, во-первых, мы, русскоговорящие, народ суровый, закрытый, зажатый и публично в магазине залезать в ванну, когда вокруг частной народ снуёт, неудобно. А во-вторых, в шоу-румах выставлено, например, 20 ванн, а в онлайн-магазине сантехники их будет тысяча. Так что большинство людей выбирают ванну не полежав в ней, что, конечно, очень грустно, потому что большинство ванн не удобны.



Есть два ключевых признака во внешнем облике ванны, по которым можно понять удобна она или нет. Первый принцип удобства: в ванне должны быть изгибы под позвоночник и поясницу. Ванны с очень красивыми геометрически ровными краями практически всегда неудобны: они колют, давят и натирают. А очень красивые вогнутые ванны, которые радуют глаз на картинке, в жизни скорее всего заставят болезненно прогибаться в пояснице, сутулить плечи и скукоживать грудную клетку.

Еще важен наклон спинки. У некоторых очень красивых дизайнерский ванн практически нет никакого наклона, и оттого в такой ванне придётся сидеть ровно как за партой, расслабленно откинуться не получится. А если у ванны такая форма, что в ней нельзя расслабиться, расправить плечи и откинуть голову назад, то зачем вообще нужна такая ванна. Душ дешевле, экономичнее и, по статистике, менее травмоопаснее.



Многие считают, что чем больше и длиннее ванна, тем она удобнее, а угловые ванны - вообще мечта. Но это не так. Комфорт не определяется вместительностью воды или людей. Логика здесь совершенно другая: люди обычно заходят в ванну, отодвигаются от спинки и соскальзывают по дну, пока не упираются ногами в противоположную стенку ванны. Оттого формируется второй принцип удобства: для людей среднего роста комфортной длиной дна будет плюс/минус 110 сантиметров. Если меньше, то среднестатистическому человеку нельзя будет распрямить ноги. Если больше, то можно быстро соскользнуть по стенке так, что ваши лопатки окажутся на дне, а подбородок вонзится в ключицу. Например, дно 146 сантиметров для среднего человека будет уже не удобным и подойдёт только статным баскетболистам. Хотя вроде бы двухметровая ванна кажется эталоном комфорта и вершиной успеха. И наоборот, если вы небольшого роста, то вам дно длиной 90 сантиметров будет удобна. Поэтому если у вас есть возможность, ванну лучше всегда примерять по себе.



Почему мы говорим в первую очередь про длину дна? Все потому что в основном все привыкли мыслить о ванне с точки зрения ее длины, что абсолютно неправильно. Потому что при одной и той же длине у нее может быть абсолютная разная длина дна, а это и есть залог комфорта, за который отвечают изгибы, ширина бортиков и наклоны. И все это очень хорошо видно на технических чертежах, которые вы можете посмотреть перед заказом ванны.



Выбором многих покупателей становятся акриловые ванны, так как у них масса преимуществ: они очень тёплые, долго не остывают, хорошо реставрируются, они лёгкие и не гремят от струи воды. Акрил вообще один из самых достойных полимеров.



Теперь о красоте. Ванные-джакузи лучше не рассматривать для себя, если в этом нет супер острой необходимости, потому что они испортят практически любой интерьер, а после этого скорее всего сами испортятся. Есть очень большая вероятность, что все эти фонтанирующие форсунки от нашей трубопроводной воды или от каких-то иных факторов через время перестанут радовать своим бурлением и начнут только расстраивать, отказываясь работать. Но отставим вероятные технические сложности, просто посмотрим, что ванна с форсунками не напоминает спа. Сейчас в дизайне властвует идея, что все технические элементы должны быть максимально скрыты, это и есть суть продуманного минимализма. А тут все технические элементы на самом виду.



Поэтому перед покупкой внимательно изучите характеристики понравившейся ванны, а лучше всего сделайте «примерку», так вы точно не ошибётесь.