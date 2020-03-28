Вместо выжить лучше спастись от скуки

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Карантин дома, занятия с детьми, фото соцсети

Коронавирус буквально захватил всех людей на планете и заставил сидеть дома. Что же делать дома семьям, особенно, у которых есть дети?!

Если отбросить в сторону панику и осознать всю сложившуюся ситуацию, то можно придумать массу игр и развлечений, чтобы выжить дома от скуки. В вашей семье разного возраста домочадцы? Не беда. Пустите в ход «Твистер». Чем больше людей будет задействовано в игру, тем веселее проведете время.

Смастерите всей семьей кормушку. Весна – пора пения птиц и задорного настроения. В этом деле нужен творческий подход. Распределите обязанности по созданию домика для дикой живности. Пусть взрослые отвечают за базовые элементы строительства кормушки, а дети пусть занимаются внешним оформлением/ дизайном. Не забывайте периодически пополнять запасы для птиц и белок.

Составляем список книг, которые желательно прочитать с ребенком в наступившем году (соответственно возрасту малыша). По возможности читаем каждый день, хотя бы на ночь. Можете читать по очереди каждый абзац. Так ребенок лучше запомнит текст и быстрее научится читать.

Учите наизусть стихи. Благодаря этому хорошо развивается мышление и память. Лучше всего учить стихи на иностранных языках. Так же это касается и песен. Пойте всей семьей, детям будет только на пользу такое времяпрепровождение.

Уделите время страноведению. Каждый день учите по пять столиц определенных стран. Более того, досконально изучите с детьми традиции и культуру страны. Чем славится то или иное государство. После таких занимательных часов дети будут более образованными и точно задумаются о путешествиях.

Научите детей ухаживать за растениями. Занимаемся ботаникой: поливаем комнатные растения, рыхлим землю, протираем листочки от пыли. Проращиваем луковицу и наблюдаем, как появляются «перышки» и корешки.

Проводим с ребенком беседу об экологии — а именно о том, как вести себя в лесу и на улице (не бросать мусор мимо урны, не срывать бездумно растения, не разорять муравейники и т. д.). Читаем рассказы и сказки о природе, знакомим малыша с Красной книгой. Вносим посильный вклад в борьбу с кризисом ресурсов — приучаем ребенка экономить воду, не переводить горы бумаги и проч.

На официальной странице в Facebook зоопарк Цинциннати ежедневно проводит прямые трансляции. Каждый день, в 15:00 будет показано одно животное. Маленькие исследователи смогут наблюдать за бегемотами, носорогами и другими зверями. Поставьте будильник или напоминание в телефоне, чтобы не пропустить захватывающее зрелище.

Поиграйте в «Крокодила». Разделитесь на две команды и придумайте название. Так веселее. Два человека выходят на в центр комнаты и один другому начинает показывать жестами определенное животное, но при этом должен молчать. У того, кто отгадывает, есть всего лишь 10 секунд, чтобы определить загадочное животное. В конечном итоге, та команда, которая больше отгадала животных является победителем. Проигравшие же конкурс готовят убираются в помещении.

Испорченный телефон. Ведущий загадывает слово и шепчет его первому игроку так, чтобы не услышали остальные. Первый шепчет на ухо второму игроку то, что удалось услышать. Второй передает слово шепотом третьему и так далее по цепочке. Последний игрок громко вслух называет то, что услышал от предпоследнего. Получается очень смешно, так как итоговое слово не такое, которое говорил первый игрок. Ведущим становится последний игрок. Все остальные «сдвигаются» по скамейке. Бывший ведущий садится на место первого игрока.

Можно придумать много идей для развлечения детей. Меньше переживайте насчет вирусов и тогда карантин пролетит незаметно.