«Ад в Шереметьево», Юрий Грымов рассказал, как в Москве принимают авиарейсы из-за рубежа

Аргументы Недели → Общество 13+

28 марта 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Аэропорт «Шеремерьево» остался единственными транспортными воротами, которые принимают международные рейсы. Те рейсы, которые доставляют на родину «застрявших» из-за коронавирусной блокады россиян. Среди этих незадачливых туристов был и режиссер Юрий Грымов, он 27 марта прилетел из Токио.

«Мы почти час сидели в самолете, ждали врача, который должен будет измерить температуру всем пассажирам. Сейчас в московские аэропорты прибывает самолетов раз в десять меньше, чем обычно, но — хорошо, готов понять: врачи перегружены, устали. Когда через сорок минут сидения в душном самолете в салоне наконец появился человек с тепловизором, думаю, у всех нас температура была выше нормы», - посетовал Грымов.

Он рассказал, чтобы все пассажиры еще в лайнере заполнили анкеты – паспортные данные, откуда прилетели, но вот потом эти «бумажки» оказались никому не нужны. «Так, с анкетами в руках мы прошли таможню и паспортный контроль — и попали в филиал ада на земле. Потому что мы оказались в какой-то зоне, куда собирают всех подряд — взрослых, детей, стариков и инвалидов, транзитных пассажиров и таких, как я, вернувшихся на родину. Все оказались в одной куче, в одной плотной толпе. Какое там — метр расстояния между людьми, о чем вы! Оказалось, что это что-то вроде санпропускника: тебя снова встречают врачи в масках, которые меряют тебе температуру. «Зачем было ждать час в самолете на летном поле — задаваться этим вопросом уже поздно. Зачем было заполнять анкету — не понятно: у врачей она вызывает не больше интереса, чем минутой раньше у таможенников. Зато выясняется, что надо заполнить другую анкету. Новую. Рядом на каком-то столе свалена огромная куча каких-то бумажек — это и есть те самые новые, правильные анкеты. Дети плачут, люди взвинчены до предела — полный бедлам. От этого бардака тут и здоровые заболеют, я уже не говорю об угрозе элементарно подхватить вирус в толпе пассажиров», - цитирует режиссера «МК».

Юрий Вячеславович просил вызвать руководство, но похоже в этом дурдоме никто ни за что не отвечал. «Простые врачи-труженики, собирающие никому не нужные анкеты и измеряющие температуру тысячам прилетевших. Я вижу, во что превращается карантин у нас. Поэтому я обращаюсь публично к тем людям, которые принимают решения: я готов стать волонтером и — обещаю — за день наведу порядок на прилете в московских международных аэропортах. Я серьезно. Дайте только мне какую-нибудь бумажку — «окончательную, фактическую», чтобы у меня были нужные полномочия. Ситуация чрезвычайная — так и решения нужны соответствующие. Хотя, в общем, это не так уж сложно — помочь людям, направить их куда нужно», - заявил известный режиссер.

Но, похоже, «помочь людям», а не формально выполнить распоряжение начальства, это и есть самое сложное.